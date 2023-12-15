Кузнецова (Опарина) (Каранина) Васса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти12.02.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Каранин Иван
Бракосочетание
26.01.1873
Рождение ребёнка
11.04.1874
Дочь: (Кузнецова) Александра
Отец ребёнка: Кузнецов (Опарин) Северьян
Рождение ребёнка
28.05.1876
Дочь: Кудрякова (Кузнецова) Павла
Отец ребёнка: Кузнецов (Опарин) Северьян
Рождение ребёнка
24.05.1879
Сын: Кузнецов Дмитрий
Отец ребёнка: Кузнецов (Опарин) Северьян
Рождение ребёнка
22.10.1881
Дочь: Горохов (Кузнецова) Екатерина
Отец ребёнка: Кузнецов (Опарин) Северьян
Рождение ребёнка
06.10.1884
Сын: Кузнецов Феофан
Отец ребёнка: Кузнецов (Опарин) Северьян
Смерть
12.02.1910