Кузнецова (Опарина) (Каранина) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Опарина) (Каранина) Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

12.02.1910

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Каранин Иван

Мать: Каранина Афанасия Ильинична

Бракосочетание
26.01.1873

Муж: Кузнецов (Опарин) Северьян

Рождение ребёнка
11.04.1874

Дочь: (Кузнецова) Александра

Отец ребёнка: Кузнецов (Опарин) Северьян

Рождение ребёнка
28.05.1876

Дочь: Кудрякова (Кузнецова) Павла

Отец ребёнка: Кузнецов (Опарин) Северьян

Рождение ребёнка
24.05.1879

Сын: Кузнецов Дмитрий

Отец ребёнка: Кузнецов (Опарин) Северьян

Рождение ребёнка
22.10.1881

Дочь: Горохов (Кузнецова) Екатерина

Отец ребёнка: Кузнецов (Опарин) Северьян

Рождение ребёнка
06.10.1884

Сын: Кузнецов Феофан

Отец ребёнка: Кузнецов (Опарин) Северьян

Смерть
12.02.1910

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