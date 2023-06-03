Галактионов Павел Александрович
Место рожденияСвердловская обл, ТУРИНСКИЙ РАЙОН, с. Благовещенское
Дата рождения16.06.1923
Дата смерти05.09.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1923
Свердловская обл, ТУРИНСКИЙ РАЙОН, с. Благовещенское
Рождение ребёнка
09.04.1953
Сын: Галактионов Игорь Павлович
Мать ребёнка: Галактионова Нина Ефимовна
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.09.1974