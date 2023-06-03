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Галактионов Павел Александрович

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Место рождения

Свердловская обл, ТУРИНСКИЙ РАЙОН, с. Благовещенское

Дата рождения

16.06.1923

Дата смерти

05.09.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1923

Отец: Галактионов Александр Петрович

Мать: Галактионова Марфа Федуловна

Свердловская обл, ТУРИНСКИЙ РАЙОН, с. Благовещенское
Рождение ребёнка
09.04.1953

Сын: Галактионов Игорь Павлович

Мать ребёнка: Галактионова Нина Ефимовна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галактионова Нина Ефимовна

Смерть
05.09.1974