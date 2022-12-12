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- Евдокия Петровна

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Место рождения

д. Воронинская (Тимиревская вотчина)

Дата рождения

Вычислено 1751 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
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Рождение
Вычислено 1751 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Воронинская (Тимиревская вотчина)
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.

Дочь: Помаскина Евдокия Епимаховна

Отец ребёнка: Помаскин Епимах Агафонович

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.

Дочь: Помаскина Ксения Епимаховна

Отец ребёнка: Помаскин Епимах Агафонович

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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