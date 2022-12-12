- Евдокия Петровна
Место рожденияд. Воронинская (Тимиревская вотчина)
Дата рожденияВычислено 1751 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1751 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Воронинская (Тимиревская вотчина)
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.
Дочь: Помаскина Евдокия Епимаховна
Отец ребёнка: Помаскин Епимах Агафонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.
Дочь: Помаскина Ксения Епимаховна
Отец ребёнка: Помаскин Епимах Агафонович
Смерть
Неизвестно