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(Митрофанова) Екатерина Васильева

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

19.11.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1915

Отец: Митрофанов Василий Иванов

Мать: Митрофанова Прасковья Тимофеева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
21.11.1915
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно