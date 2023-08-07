Нимаева Зинаида Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Ранжуров Болот
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инга Владимировна
Отец ребёнка: Нимаев Санже-Сурун
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погодина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Нимаев Санже-Сурун
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нимаев Санже-Сурун