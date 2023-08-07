Нимаева Зинаида Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нимаева Зинаида Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Ранжуров Болот

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инга Владимировна

Отец ребёнка: Нимаев Санже-Сурун

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погодина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Нимаев Санже-Сурун

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нимаев Санже-Сурун