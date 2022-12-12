Цыбина (Козырева) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбина (Козырева) Пелагея

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Место рождения

Благодарное, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.08.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1930

Отец: Козырев Дмитрий

Мать: Козырева Татьяна

Благодарное, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.05.1953

Дочь: Мазницына Ольга

Отец ребёнка: Цыбин Анатолий

Чарджоу
Рождение ребёнка
16.09.1966

Дочь: Паднюк Светлана

Отец ребёнка: Цыбин Анатолий

Чарджоу
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбин Анатолий

Смерть
Неизвестно
Чарджоу
Похороны
Неизвестно
Чарджоу
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