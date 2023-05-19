Григорий Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
20.10.1889 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 20.10.1889 Чермы запасной рядовой Леонтий Васильевич Васильев Петровка крестьянская дочь Мария Сысоевна по жениху Чермы крестьянин Григорий Афанасьевич по жениху Смуравьево... Показать все
Смерть
Неизвестно