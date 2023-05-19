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Григорий Афанасьевич

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
20.10.1889 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 20.10.1889 Чермы запасной рядовой Леонтий Васильевич Васильев Петровка крестьянская дочь Мария Сысоевна по жениху Чермы крестьянин Григорий Афанасьевич по жениху Смуравьево... Показать все
Смерть
Неизвестно