Чермошенцева (Комынина) Марья Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Сын: Чермошенцев Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Чермошенцев Тимофей Софронович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Чермошенцев Елисей Тимофеевич
Отец ребёнка: Чермошенцев Тимофей Софронович
Смерть
Неизвестно