Чермошенцева (Комынина) Марья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧермошенцева (Комынина) Марья Гавриловна

Чермошенцева (Комынина) Марья Гавриловна

Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чермошенцев Тимофей Софронович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Чермошенцев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Чермошенцев Тимофей Софронович

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Чермошенцев Елисей Тимофеевич

Отец ребёнка: Чермошенцев Тимофей Софронович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.