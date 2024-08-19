Evarts (Stendzeniece) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Auza Jānis
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Liepkalne (Evarts) ?
Отец ребёнка: Auza Jānis
Рождение ребёнка
18.08.1913
Дочь: (Evarts) Anna
Отец ребёнка: Evarts ?
Смерть
Неизвестно