Evarts (Stendzeniece) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Evarts (Stendzeniece) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Auza Jānis

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Liepkalne (Evarts) ?

Отец ребёнка: Auza Jānis

Рождение ребёнка
18.08.1913

Дочь: (Evarts) Anna

Отец ребёнка: Evarts ?

Смерть
Неизвестно

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