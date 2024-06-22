Кареньких (Терещенко) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1973
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1973
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кареньких Павел Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кареньких Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: не указан