Егоров Иван Егорович
мужской, родился 1877, Чувашская Республика
умер Неизвестно
Супруги
Егорова Анисия1862 г.р.
Дети
Алексеева (Иванова) Клавдия Ивановна04.08.1910 г.р.
Иванов Степан1912 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Анисия
Рождение ребёнка
04.08.1910
Дочь: Алексеева (Иванова) Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Егорова Анисия
Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1912
Сын: Иванов Степан
Мать ребёнка: Егорова Анисия
Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1914
Сын: Иванов Михаил
Мать ребёнка: Егорова Анисия
Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Иванова Анфиса
Мать ребёнка: Егорова Анисия
Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1921
Сын: Иванов Геннадий
Мать ребёнка: Егорова Анисия
Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно