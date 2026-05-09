Егоров Иван Егорович 1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Егоров Иван Егорович

Автор
АН
Николаева А.

мужской, родился 1877, Чувашская Республика

умер Неизвестно

Супруги
Егорова Анисия1862 г.р.
Дети
Алексеева (Иванова) Клавдия Ивановна04.08.1910 г.р.
Иванов Степан1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Чувашская Республика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Анисия

Рождение ребёнка
04.08.1910

Дочь: Алексеева (Иванова) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Егорова Анисия

Чувашская Республика

Рождение ребёнка
1912

Сын: Иванов Степан

Мать ребёнка: Егорова Анисия

Чувашская Республика

Рождение ребёнка
1914

Сын: Иванов Михаил

Мать ребёнка: Егорова Анисия

Чувашская Республика

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Иванова Анфиса

Мать ребёнка: Егорова Анисия

Чувашская Республика

Рождение ребёнка
1921

Сын: Иванов Геннадий

Мать ребёнка: Егорова Анисия

Чувашская Республика

Смерть
Неизвестно

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