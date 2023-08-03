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Кожемякина Екатерина Евгеньевна
Кожемякина Екатерина Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.05.1992
Пол
Женский
Отец
Кожемякин Евгений Васильевич
1969 г.р.
Мать
Кожемякина Елена Геннадьевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1992
Отец:
Кожемякин Евгений Васильевич
Мать:
Кожемякина Елена Геннадьевна
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