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Капченко Захар Васильевич

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Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

После 1941

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Капченко Василий Захарович

Мать: Капченко Ольга Васильевна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Арест
09.09.1941
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Осуждение
22.10.1941
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
приговорён к 10 годам ИТЛ
Смерть
После 1941
Реабилитация осужденного
06.03.1992
Москва, город федерального значения Москва
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