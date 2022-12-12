Капченко Захар Васильевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиПосле 1941
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Арест
09.09.1941
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Осуждение
22.10.1941
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
приговорён к 10 годам ИТЛ
Смерть
После 1941
Реабилитация осужденного
06.03.1992
Москва, город федерального значения Москва