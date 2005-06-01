Осокин Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1965
Дата смерти01.06.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1965
Отец: Осокин Петр Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1987
Дочь: Аршба Любовь Павловна
Мать ребёнка: Осокина Нина Валентиновна
Волынцы, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.12.1990
Мать ребёнка: Осокина Нина Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.2005