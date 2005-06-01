Осокин Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокин Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1965

Дата смерти

01.06.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1965

Отец: Осокин Петр Иванович

Мать: Осокина Раиса Григорьевна

Рождение ребёнка
01.10.1987

Дочь: Аршба Любовь Павловна

Мать ребёнка: Осокина Нина Валентиновна

Волынцы, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.12.1990

Сын: Осокин Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Осокина Нина Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осокина Нина Валентиновна

Смерть
01.06.2005
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