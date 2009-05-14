Лучин Сергей
Место рожденияСело Верхняя Загребля, Белогорский район, Хмельницкая область
Дата рожденияВычислено 10.01.1925
Дата смертиВычислено 14.05.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 10.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Верхняя Загребля, Белогорский район, Хмельницкая область
Рождение ребёнка
05.05.1947
Дочь: Лучина Изольда Сергеевна
Мать ребёнка: Ермакова Фаина Федоровна
Смерть
Вычислено 14.05.2009