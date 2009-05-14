Лучин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лучин Сергей

Место рождения

Село Верхняя Загребля, Белогорский район, Хмельницкая область

Дата рождения

Вычислено 10.01.1925

Дата смерти

Вычислено 14.05.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 10.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Верхняя Загребля, Белогорский район, Хмельницкая область
Рождение ребёнка
05.05.1947

Дочь: Лучина Изольда Сергеевна

Мать ребёнка: Ермакова Фаина Федоровна

Смерть
Вычислено 14.05.2009