Иванова (Куликова) (Куликова) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1935
Дата смерти23.03.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1935
Отец: Куликов Алексей
Рождение ребёнка
19.06.1960
Сын: Иванов Алексей
Отец ребёнка: Иванов Владимир
Рождение ребёнка
27.09.1964
Дочь: Алиева (иванова) Наталья
Отец ребёнка: Иванов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Владимир
Смерть
23.03.2016