Иванова (Куликова) (Куликова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Куликова) (Куликова) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1935

Дата смерти

23.03.2016

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1935

Отец: Куликов Алексей

Мать: Куликова (максимова) Анна

Рождение ребёнка
19.06.1960

Сын: Иванов Алексей

Отец ребёнка: Иванов Владимир

Рождение ребёнка
27.09.1964

Дочь: Алиева (иванова) Наталья

Отец ребёнка: Иванов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Владимир

Смерть
23.03.2016