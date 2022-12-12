Самороков Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самороков Фёдор

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Место рождения

Кубасово, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

06.03.1902

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1902

Отец: Самороков Фёдор

Мать: Саморокова Ольга

Кубасово, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
майор
Место жительства
Неизвестно
Борисово, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1970
Ленинградская обл.
Ленинградская обл.
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