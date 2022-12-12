Самороков Фёдор
Место рождения
Дата рождения06.03.1902
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1902
Отец: Самороков Фёдор
Мать: Саморокова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
майор
Место жительства
Неизвестно
Борисово, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1970
Ленинградская обл.
Ленинградская обл.