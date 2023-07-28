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Звягин Георгий Алексеевич

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

05.10.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1959

Отец: Звягин Алексей Филимонович

Мать: Звягина Тамара Павловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область