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Звягин Георгий Алексеевич
Звягин Георгий Алексеевич
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
05.10.1959
Пол
Мужской
Отец
Звягин Алексей Филимонович
1930 г.р.
Мать
Звягина (Брожовская) Тамара Павловна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1959
Отец:
Звягин Алексей Филимонович
Мать:
Звягина Тамара Павловна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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