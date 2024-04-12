Гюльзар(Гюли) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гюльзар(Гюли)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Алевсетовна

Отец ребёнка: Алевсет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асад Алевсетович

Отец ребёнка: Алевсет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Алевсетовна

Отец ребёнка: Алевсет

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алевсет

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алиев Гудратдин Дадашевич

Развод
Неизвестно

Муж: Алиев Гудратдин Дадашевич

Смерть
Неизвестно

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