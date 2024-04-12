Гюльзар(Гюли)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Алевсетовна
Отец ребёнка: Алевсет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асад Алевсетович
Отец ребёнка: Алевсет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Алевсетовна
Отец ребёнка: Алевсет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алевсет
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
Неизвестно