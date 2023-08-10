Самсонов Дорофей Ефимович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти02.11.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
1043
01.01.1943, Тугулымский РВК, Свердловская обл., Тугулымский р-н Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 360 сд Дата выбытия: 02.11.1944 Причина выбытия: убит Источник информации: ЦАМО Фо... Показать все
Рождение
1900
1900 Свердловская обл., Тугулымский р-н, Луговской с/с (Память народа)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1928
Сын: Самсонов Лаврентий Дорофеевич
Мать ребёнка: Самсонова (Спирина) Федосья Калистратовна
Карагайка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
25.08.1928 А/з 57 от 28.08.1928 Карагайский с/совет Старобардинского района Бийского округа Сибирского края
Рождение ребёнка
26.07.1936
Сын: Самсонов Александр Дорофеевич
Мать ребёнка: Самсонова (Спирина) Федосья Калистратовна
Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Актовая запись ЗАГС № 87 от 06.08.1936, выдан народным комиссариатом внутренних дел СССР управление НКВД по Челябинской области бюро ЗАГС Шатровского района
Смерть
02.11.1944
02.11.1944 Книга памяти. Свердловская область. Том 13 Латвийская ССР, д. Кайры