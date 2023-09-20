Задорожный Еремей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти10.05.1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Задорожный Василий Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: (Задорожная (Задорожная)) Елена Еремеева
Мать ребёнка: Задорожная Мария Федорова
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Задорожный Давид Еремеевич
Мать ребёнка: Задорожная Мария Федорова
Рождение ребёнка
05.11.1862
Мать ребёнка: Задорожная Мария Федорова
Рождение ребёнка
12.01.1865
Дочь: (Задорожная (Задорожная)) Татьяна Еремеева
Мать ребёнка: Задорожная Мария Федорова
Рождение ребёнка
29.06.1867
Мать ребёнка: Задорожная Мария Федорова
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Черняк (Черняк (Задоожная)) Пелагея Еремеева
Мать ребёнка: Задорожная Мария Федорова
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Задорожный Наум Еремеевич
Мать ребёнка: Задорожная Мария Федорова
Смерть
10.05.1906