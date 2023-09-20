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Задорожный Еремей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

10.05.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Задорожный Василий Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задорожная Мария Федорова

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: (Задорожная (Задорожная)) Елена Еремеева

Мать ребёнка: Задорожная Мария Федорова

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Задорожный Давид Еремеевич

Мать ребёнка: Задорожная Мария Федорова

Рождение ребёнка
05.11.1862

Сын: Задорожный Павел Еремеев

Мать ребёнка: Задорожная Мария Федорова

Рождение ребёнка
12.01.1865

Дочь: (Задорожная (Задорожная)) Татьяна Еремеева

Мать ребёнка: Задорожная Мария Федорова

Рождение ребёнка
29.06.1867

Сын: Задорожный Петр Еремеев

Мать ребёнка: Задорожная Мария Федорова

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Черняк (Черняк (Задоожная)) Пелагея Еремеева

Мать ребёнка: Задорожная Мария Федорова

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Задорожный Наум Еремеевич

Мать ребёнка: Задорожная Мария Федорова

Смерть
10.05.1906

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