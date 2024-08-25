Дорошенко Степан Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенко Степан Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорошенко Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорошенко Андрей Степанович

Мать ребёнка: Дорошенко Марина Никифоровна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Дорошенко Николай Степанович

Мать ребёнка: Дорошенко Марина Никифоровна

Куйбышево, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
05.05.1935

Дочь: Дорошенко Лидия Степановна

Мать ребёнка: Дорошенко Марина Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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