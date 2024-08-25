Дорошенко Степан Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дорошенко Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорошенко Андрей Степанович
Мать ребёнка: Дорошенко Марина Никифоровна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Дорошенко Николай Степанович
Мать ребёнка: Дорошенко Марина Никифоровна
Куйбышево, Куйбышевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
05.05.1935
Дочь: Дорошенко Лидия Степановна
Мать ребёнка: Дорошенко Марина Никифоровна
Смерть
Неизвестно