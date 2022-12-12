Федор Захаров
Место рождения
Дата рождения05.02.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1818
Отец: Захар Антонов
Мать: Марья Никитина
Рождение ребёнка
1845
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Агафья Васильева
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Агафья Васильева
Бракосочетание
05.10.1853
Жена: Агафья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Иванова
Смерть
Неизвестно