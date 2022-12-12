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Федор Захаров

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Место рождения

Вишняково, Богородский, Московская область

Дата рождения

05.02.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1818

Отец: Захар Антонов

Мать: Марья Никитина

Вишняково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Агафья Васильева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Захаров Федор Федоров

Мать ребёнка: Агафья Васильева

Бракосочетание
05.10.1853

Жена: Агафья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Иванова

Смерть
Неизвестно
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