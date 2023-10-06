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Семериков Василий Гаврилович

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Семериков Гавриил Архипович

Мать: Семерикова Прасковья Архиповна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семерикова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: (Семерикова) Августа Васильевна

Мать ребёнка: Семерикова Мария Яковлевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: (Семерикова) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Семерикова Мария Яковлевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: (Семерикова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Семерикова Мария Яковлевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1916

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