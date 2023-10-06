Семериков Василий Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: (Семерикова) Августа Васильевна
Мать ребёнка: Семерикова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: (Семерикова) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Семерикова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: (Семерикова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Семерикова Мария Яковлевна
Смерть
После 1916