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Сотников Андрей Иванович

Место рождения

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

11.10.1892

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Сотников Павел Андреевич

Мать ребёнка: Сотникова Домника Егоровна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Кондаурова Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Сотникова Домника Егоровна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Сотников Василий Андреевич (солдат)

Мать ребёнка: Сотникова Домника Егоровна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Сотникова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Сотникова Домника Егоровна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.04.1872

Сын: Сотников Иван Андреевич

Мать ребёнка: Сотникова Домника Егоровна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
11.10.1892