Сотников Андрей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти11.10.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Сотникова Домника Егоровна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Кондаурова Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Сотникова Домника Егоровна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Сотников Василий Андреевич (солдат)
Мать ребёнка: Сотникова Домника Егоровна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Сотникова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Сотникова Домника Егоровна
Рождение ребёнка
19.04.1872
Мать ребёнка: Сотникова Домника Егоровна
Смерть
11.10.1892