Верзилина Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верзилина Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1921

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.?.1941

Дочь: Лодкина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Верзилин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
01.12.1946

Сын: Верзилин Егор Иванович

Отец ребёнка: Верзилин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Верзилин Николай Иванович

Отец ребёнка: Верзилин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
19.?.1955

Дочь: Кулакова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Верзилин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
03.08.?

Дочь: Лодкина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Верзилин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верзилин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Верзилин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верзилин Василий Иванович

Отец ребёнка: Верзилин Иван Михайлович