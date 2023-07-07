Верзилина Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.?.1941
Дочь: Лодкина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Верзилин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
01.12.1946
Отец ребёнка: Верзилин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Верзилин Николай Иванович
Отец ребёнка: Верзилин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
19.?.1955
Дочь: Кулакова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Верзилин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
03.08.?
Дочь: Лодкина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Верзилин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Верзилин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верзилин Василий Иванович
Отец ребёнка: Верзилин Иван Михайлович