Селиванов Константин Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеливанов Константин Семенов

Селиванов Константин Семенов

Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Селиванов Семен Егоров

Мать: ?

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Селиванов Павел Константинович

Мать ребёнка: Селиванова Евдокия Петрова

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Селиванов Василий Константинович

Мать ребёнка: Селиванова Евдокия Петрова

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Селиванов Григорий Константинович

Мать ребёнка: Селиванова Евдокия Петрова

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Селиванов Андрей Константинович

Мать ребёнка: Селиванова Евдокия Петрова

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.09.1890

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Селиванова Евдокия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиванова Евдокия Петрова

Смерть
Неизвестно