Селиванов Константин Семенов
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Селиванов Семен Егоров
Мать: ?
Рождение ребёнка
1874
Сын: Селиванов Павел Константинович
Мать ребёнка: Селиванова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1878
Сын: Селиванов Василий Константинович
Мать ребёнка: Селиванова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1879
Сын: Селиванов Григорий Константинович
Мать ребёнка: Селиванова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1887
Сын: Селиванов Андрей Константинович
Мать ребёнка: Селиванова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
13.09.1890
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Селиванова Евдокия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно