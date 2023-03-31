Бурцева Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурцева Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1972 и 1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурцев Владимир

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурцев Владимир

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
2015

Муж: Бурцев Владимир

Смерть
Неизвестно
Звенигород
Похороны
Неизвестно
кладбище у Копытника
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