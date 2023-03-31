Бурцева Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1972 и 1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурцев Владимир
Рождение ребёнка
25.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурцев Владимир
Бракосочетание
2015
Муж: Бурцев Владимир
Смерть
Неизвестно
Звенигород
Похороны
Неизвестно
кладбище у Копытника