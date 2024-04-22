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Исаков Василий Андреевич

Место рождения

Першинская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

06.04.1834 ст.

Дата смерти

02.07.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1834 ст.

Отец: Исаков Андрей Леонитьевич

Мать: Исакова Фёкла Алексеевна

Першинская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния
Крещение
08.04.1834 ст.
Першинская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния
Восприемники: Подъельского прихода деревни Гришинской крестьянин Яков Архипович Королев, а восприемницы по непредставлению родителей не было.
Бракосочетание
25.01.1861 ст.

Жена: Исакова Александра Степановна

Першинская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния
Первый брак. Поручители по жениху: Михайло Андреевич и Иван Иванович Исаковы. Поручители по невесте: Елена Петровна (?) Панюкова и отставной солдат Александр Андреевич Исаков.
Рождение ребёнка
03.04.1864 ст.

Дочь: Исакова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Исакова Александра Степановна

Першинская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
04.07.1879 ст.

Жена: Лобанова Фаина Ивановна

Второй брак
Работа или профессия
Неизвестно
Першинская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния
Государственный крестьянин
Смерть
02.07.1909 ст.
Смерть от грудной болезни, похоронен 6 июля 1909 г.
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