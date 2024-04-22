Исаков Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения06.04.1834 ст.
Дата смерти02.07.1909 ст.
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1834 ст.
Крещение
08.04.1834 ст.
Восприемники: Подъельского прихода деревни Гришинской крестьянин Яков Архипович Королев, а восприемницы по непредставлению родителей не было.
Бракосочетание
25.01.1861 ст.
Первый брак. Поручители по жениху: Михайло Андреевич и Иван Иванович Исаковы. Поручители по невесте: Елена Петровна (?) Панюкова и отставной солдат Александр Андреевич Исаков.
Рождение ребёнка
03.04.1864 ст.
Дочь: Исакова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Исакова Александра Степановна
Бракосочетание
04.07.1879 ст.
Жена: Лобанова Фаина Ивановна
Второй брак
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Смерть
02.07.1909 ст.
Смерть от грудной болезни, похоронен 6 июля 1909 г.