Клименко Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1934
Дата смерти11.12.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1959
Сын: Клименко Сергей Мизайлович
Мать ребёнка: Кривова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
17.11.1961
Дочь: Клименко Мария Михайловна
Мать ребёнка: Кривова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
21.12.1962
Дочь: Клименко Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Кривова Надежда Николаевна
Смерть
11.12.2006