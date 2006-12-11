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Клименко Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1934

Дата смерти

11.12.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1934

Отец: Клименко Василий Михайлович

Мать: Зикунова Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
03.09.1959

Сын: Клименко Сергей Мизайлович

Мать ребёнка: Кривова Надежда Николаевна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.11.1961

Дочь: Клименко Мария Михайловна

Мать ребёнка: Кривова Надежда Николаевна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.12.1962

Дочь: Клименко Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Кривова Надежда Николаевна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
11.12.2006
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

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