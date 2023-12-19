Петров Дмитрий Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Дмитрий Олегович

Петров Дмитрий Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1993

Сын: Петров Денис Дмитриевич

Мать ребёнка: Петрова Ольга Германовна

Рождение ребёнка
07.11.2003

Дочь: Петрова Юлия Дмитриевна

Мать ребёнка: Петрова Ольга Германовна

Рождение ребёнка
23.05.2016

Сын: Петров Артем Дмитриевич

Мать ребёнка: Петрова Ольга Германовна

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