Неля Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неля Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1942 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Агаджанова Валерий

Мать: Агаджанова Нина Викторовна

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