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Таркус Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1959

Дата смерти

25.11.2002

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1959

Отец: Таркус Виктор Александрович

Мать: Таркус Генриетта Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.03.1982

Дочь: Таркус Евгения Александровна

Мать ребёнка: Таркус Валентина Петровна

Рождение ребёнка
29.01.1986

Дочь: Таркус Наталья Александровна

Мать ребёнка: Таркус Валентина Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таркус Валентина Петровна

Смерть
25.11.2002
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