Таркус Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1959
Дата смерти25.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1959
Рождение ребёнка
05.03.1982
Дочь: Таркус Евгения Александровна
Мать ребёнка: Таркус Валентина Петровна
Рождение ребёнка
29.01.1986
Дочь: Таркус Наталья Александровна
Мать ребёнка: Таркус Валентина Петровна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.2002