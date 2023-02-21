Иртлач Илья Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иртлач Илья Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.09.1927

Жена: Иртлач Эсфирь Яковлевна

Мелитополь, Украина
Рождение ребёнка
09.11.1937

Дочь: Астафьева Рита Ильинична

Мать ребёнка: Иртлач Эсфирь Яковлевна

Мелитополь, Украина
Смерть
Неизвестно
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