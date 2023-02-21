Иртлач Илья Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.09.1927
Жена: Иртлач Эсфирь Яковлевна
Мелитополь, Украина
Рождение ребёнка
09.11.1937
Дочь: Астафьева Рита Ильинична
Мать ребёнка: Иртлач Эсфирь Яковлевна
Мелитополь, Украина
Смерть
Неизвестно