Balki Mehmet — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Balki Mehmet

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1990 г.р.

Дети

2019 г.р.
2022 г.р.

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.2019

Сын: Balki Mikail

Мать ребёнка: Balki Алина Валерьевна

Рождение ребёнка
29.08.2022

Дочь: Balki Elisa

Мать ребёнка: Balki Алина Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Balki Алина Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Balki Алина Валерьевна