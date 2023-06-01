Balki Mehmet
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.2019
Сын: Balki Mikail
Мать ребёнка: Balki Алина Валерьевна
Рождение ребёнка
29.08.2022
Дочь: Balki Elisa
Мать ребёнка: Balki Алина Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Balki Алина Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Balki Алина Валерьевна