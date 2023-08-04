Бычихина Фотина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1904
Дочь: Заноздря Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Бычихин Семен Нестерович
Рождение ребёнка
07.11.1912
Дочь: Уварова Клавдия Семеновна
Отец ребёнка: Бычихин Семен Нестерович
Рождение ребёнка
17.09.1918
Отец ребёнка: Бычихин Семен Нестерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цымбал Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Бычихин Семен Нестерович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974
Октябрьская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край