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Бычихина Фотина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1904

Дочь: Заноздря Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Бычихин Семен Нестерович

Рождение ребёнка
07.11.1912

Дочь: Уварова Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: Бычихин Семен Нестерович

Рождение ребёнка
17.09.1918

Сын: Бычихин Иван Семенович

Отец ребёнка: Бычихин Семен Нестерович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цымбал Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Бычихин Семен Нестерович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычихин Семен Нестерович

Смерть
1974
Октябрьская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край