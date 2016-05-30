Голомедова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голомедова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1941

Дата смерти

30.05.2016

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1941

Отец: Титков Андрей Яковлевич

Мать: Титкова (Авдюхина) Пелагея Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голомедов Вячеслав Николаевич

Рождение ребёнка
01.06.1963

Сын: Голомедов Олег Вячеславович

Отец ребёнка: Голомедов Вячеслав Николаевич

Рождение ребёнка
21.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голомедов Вячеслав Николаевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
30.05.2016

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