Голомедова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1941
Дата смерти30.05.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1963
Сын: Голомедов Олег Вячеславович
Отец ребёнка: Голомедов Вячеслав Николаевич
Рождение ребёнка
21.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голомедов Вячеслав Николаевич
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
30.05.2016