Миронова Наталья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Миронова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Миронов Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1983
Дочь: Миронова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Миронов Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.07.1987
Сын: Миронов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Миронов Владимир Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно