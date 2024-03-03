Челнокова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челнокова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Челнокова Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Челноков Андрей Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челноков Владислав Андреевич

Отец ребёнка: Челноков Андрей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челноков Андрей Викторович

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