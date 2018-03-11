Смирнов Иван Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1922
Дата смерти11.03.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнов Евгения Николаевна
Токио, Япония
Рождение ребёнка
29.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнов Евгения Николаевна
Образование
Неизвестно
высшее
Смерть
11.03.2018
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Троекуровское