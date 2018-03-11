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Смирнов Иван Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1922

Дата смерти

11.03.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнов Евгения Николаевна

Токио, Япония
Рождение ребёнка
29.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнов Евгения Николаевна

Образование
Неизвестно
высшее
Смерть
11.03.2018
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Троекуровское
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