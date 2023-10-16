Федор Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Василий Никитин
Мать: Анна Васильева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Алексей Федоров
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1796
Сын: Пётр Федоров
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1800
Сын: Михайло Федоров
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Васильева
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно