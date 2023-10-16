Федор Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Василий Никитин

Мать: Анна Васильева

Рождение ребёнка
1790

Сын: Алексей Федоров

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
1796

Сын: Пётр Федоров

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
1800

Сын: Михайло Федоров

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Васильева

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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