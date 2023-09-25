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Наскидашвили Виктория Константиновна
Наскидашвили Виктория Константиновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.02.1961
Пол
Женский
Отец
Волков Константин Константинович
1929 г.р.
Мать
Волкова Жанна Сергеевна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1961
Отец:
Волков Константин Константинович
Мать:
Волкова Жанна Сергеевна
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