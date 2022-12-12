Хилинский (Хилинский) Акулина Спиридоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Хилинский Тимофей
Отец ребёнка: Хилинский Емельян
Рождение ребёнка
1908
Сын: Хилинский Прокип
Отец ребёнка: Хилинский Емельян
Шаулиха
Рождение ребёнка
С 1910
Сын: Хилинский Игнат
Отец ребёнка: Хилинский Емельян
Шаулиха
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Хилинский Емельян