Хилинский (Хилинский) Акулина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилинский (Хилинский) Акулина Спиридоновна

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Место рождения

Шаулиха, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаулиха, Черкаська область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Хилинский Тимофей

Отец ребёнка: Хилинский Емельян

Рождение ребёнка
1908

Сын: Хилинский Прокип

Отец ребёнка: Хилинский Емельян

Шаулиха
Рождение ребёнка
С 1910

Сын: Хилинский Игнат

Отец ребёнка: Хилинский Емельян

Шаулиха
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Хилинский Емельян

Шаулиха, Черкаська область
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