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Маклакова (Куроедова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

07.12.1935

Дата смерти

26.07.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1935

Отец: Куроедов Иван Алексеевич

Мать: Куроедова Мария Тимофеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябинин Николай

Развод
Неизвестно

Муж: Маклаков Василий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маклаков Василий Семенович

Рождение ребёнка
23.05.1966

Сын: Рябинин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Рябинин Николай

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.06.1969

Сын: Маклаков Андрей 2

Отец ребёнка: Маклаков Василий Семенович

Рождение ребёнка
29.06.1969

Сын: Маклаков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Маклаков Василий Семенович

Смерть
26.07.2010
Преображенка, Кировский муниципальный район, Приморский край

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