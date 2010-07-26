Маклакова (Куроедова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.12.1935
Дата смерти26.07.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябинин Николай
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1966
Сын: Рябинин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Рябинин Николай
Рождение ребёнка
29.06.1969
Сын: Маклаков Андрей 2
Отец ребёнка: Маклаков Василий Семенович
Рождение ребёнка
29.06.1969
Сын: Маклаков Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Маклаков Василий Семенович
Смерть
26.07.2010
Преображенка, Кировский муниципальный район, Приморский край