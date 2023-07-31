Хамидула — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидула

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1901 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Хамидуллин Гибаш

Мать ребёнка: Хамидуллина Сарбуза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамидуллина Сарбуза

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно