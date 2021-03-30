Сгибнева Галина Борисовна
Место рожденияСолонское
Дата рождения03.05.1945
Дата смерти30.03.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Солонское
Рождение ребёнка
11.09.1965
Дочь: Альбина Евгеньевна
Отец ребёнка: Сгибнев Евгений Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1969
Рождение ребёнка
07.04.1972
Рождение ребёнка
08.04.1977
Рождение ребёнка
11.05.1979
Рождение ребёнка
1984
Смерть
30.03.2021
Похороны
Неизвестно
Селитьбенское кладбище