Сгибнева Галина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибнева Галина Борисовна

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Место рождения

Солонское

Дата рождения

03.05.1945

Дата смерти

30.03.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1965 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Солонское
Рождение ребёнка
11.09.1965

Дочь: Альбина Евгеньевна

Отец ребёнка: Сгибнев Евгений Иванович

Рождение ребёнка
09.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сгибнев Евгений Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сгибнев Евгений Иванович

Рождение ребёнка
08.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сгибнев Евгений Иванович

Рождение ребёнка
11.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сгибнев Евгений Иванович

Рождение ребёнка
1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сгибнев Евгений Иванович

Смерть
30.03.2021
Похороны
Неизвестно
Селитьбенское кладбище
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