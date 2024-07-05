Серов Кузьма Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСеров Кузьма

Серов Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серова Дуня Кузьминична

Мать ребёнка: Серова (Желтова) Екатерина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Спас-Клепики, деревня Взвоз
Рождение ребёнка
13.07.1915

Дочь: Серова Иулита Кузьминична

Мать ребёнка: Серова (Желтова) Екатерина Петровна

д. Взвоз Рязанского уезда Клепиковского района
Рождение ребёнка
1920

Сын: Серов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Серова (Желтова) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
06.02.1924

Дочь: Глухова (Серова) Ксения Кузьминична

Мать ребёнка: Серова (Желтова) Екатерина Петровна

д. Взвоз Рязанского уезда Клепиковского района
Рождение ребёнка
16.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серова (Желтова) Екатерина Петровна

д. Взвоз Клепиковский район

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