Серов Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серова Дуня Кузьминична
Мать ребёнка: Серова (Желтова) Екатерина Петровна
Место жительства
Неизвестно
Спас-Клепики, деревня Взвоз
Рождение ребёнка
13.07.1915
Дочь: Серова Иулита Кузьминична
Мать ребёнка: Серова (Желтова) Екатерина Петровна
д. Взвоз Рязанского уезда Клепиковского района
Рождение ребёнка
1920
Сын: Серов Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Серова (Желтова) Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
06.02.1924
Дочь: Глухова (Серова) Ксения Кузьминична
Мать ребёнка: Серова (Желтова) Екатерина Петровна
д. Взвоз Рязанского уезда Клепиковского района
Рождение ребёнка
16.02.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серова (Желтова) Екатерина Петровна
д. Взвоз Клепиковский район