Халилуллина Голжиан Осман Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халилуллина Голжиан Осман Кызы

Место рождения

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халилуллин Сейфулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халилуллин Сейфулла

Рождение ребёнка
09.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халилуллин Сейфулла

Смерть
Неизвестно

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