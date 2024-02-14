Халилуллина Голжиан Осман Кызы
Место рожденияс.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1953
Смерть
Неизвестно