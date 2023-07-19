Шарапов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Шарапова Базелеева Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Шарапова Трефелова Зинаида Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.12.1966
Сын: Шарапов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Шарапова Трефелова Зинаида Фёдоровна
Смерть
1984