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Шарапов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Шарапова Базелеева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Шарапова Трефелова Зинаида Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.12.1966

Сын: Шарапов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Шарапова Трефелова Зинаида Фёдоровна

Смерть
1984