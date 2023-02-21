Берсенева Пелагея Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерсенева Пелагея Максимовна

Берсенева Пелагея Максимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Кучина Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Берсенев Петр Петрович

Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берсенев Петр Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close